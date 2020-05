Koronawirus: ekspresowe zamówienia publiczne

Wyłączenie z ustawy kryzysowej a wyłączenie z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Inną podstawę udzielenia zamówień służących walce z koronawirusem, wprowadzoną również na mocy ustawy kryzysowej, stanowi art. 46c wprowadzony do ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Pozwala on wyłączyć stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane, których udzielenie następuje w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. Przepis ten znajdzie zastosowanie nie tylko do zamówień na dostawy lub usługi służących do walki z koronawirusem (jak art. 6 ust. 1 ustawy kryzysowej), lecz również do zamówień na roboty budowlane udzielane w tym celu. Artykuł 46c znajdzie ponadto zastosowanie do zwalczania wszelkich epidemii, a nie jedynie obecnej epidemii koronawirusa.