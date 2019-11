Wojna miast z prywatnymi przedszkolami o zaległe dotacje

Coraz częściej prywatne przedszkola występują przeciwko miastom do sądów o wypłatę zaległych dotacji. Chodzi o grube miliony złotych. Władze miast nie mają sobie nic do zarzucenia. Związek Miast Polskich zlecił wykonanie ekspertyzy prawnej, która ma pomóc magistratom bronić się przed pozwami.

– Właściciele przedszkoli składają więc pozwy przeciwko nam do sądu. W zeszłym roku jedno z nich wygrało 455 tys. zł. Zapłaciliśmy żądaną kwotę, ale jednocześnie wystąpiliśmy ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawy pozostałych trzech przedszkoli również są w sądach. Nie ma jeszcze prawomocnych wyroków – tłumaczy Szewczak.

– To, co osoby wygrywają przed sądem, w świetle przepisów nie jest czystą dotacją czy uzupełnieniem zaniżonych dotacji. Dotacja przysługuje bowiem za dany rok budżetowy, a po jego upływie można żądać już tylko świadczeń odszkodowawczych. I taki charakter mają zasądzane kwoty. Oznacza to, że właściciel przedszkola może przeznaczyć zasądzone kwoty w zasadzie na co chce, nawet na cele prywatne. Samorządy nie mają prawa kontrolować i sprawdzać, na co wydał pieniądze. Należy pamiętać, że podlegają one opodatkowaniu jak inny dochód z działalności gospodarczej – wyjaśnia Robert Kamionowski.