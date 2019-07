Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – rok po reformie i w przeddzień kolejnej

W reakcji na ubiegłoroczną serię pożarów miejsc magazynowania odpadów, Sejm przyjął dwa istotne akty prawne. Pierwszy, to ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona zmiany organizacyjne w inspekcji, jednocześnie znacząco poszerzając zakres uprawnień tej instytucji, podnosząc stawki wymierzanych przez nią kar pieniężnych i ustanawiając ramy do zwiększenia poziomu finansowania inspekcji. Pozytywne skutki tej nowelizacji dają się odczuć już dzisiaj, przekładając się zwiększenie efektywności instytucji kluczowej dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu.

Dalej, rozszerzenie obowiązku kontroli prewencyjnej (inspekcja ochrony środowiska, państwowa straż pożarna) jest użytecznym narzędziem zwalczania szarej strefy na rynku odpadowym, poprzez ograniczenie możliwości przewymiarowania mocy przerobowych. Sytuacja, w której przedsiębiorca mógł uzyskać zezwolenie na przetworzenie znacznie większej ilości odpadów niż technicznie wykonalna, stanowiła bowiem potencjalną zachętę do nadużyć. Drugą stroną medalu pozostaje jednak wpływ takiego trybu na proces inwestycyjny i rozliczanie finasowania inwestycji, dla której – do momentu jej ukończenia – nie ma formalnej gwarancji uzyskania koniecznego zezwolenia.

Ministerstwo wyjaśnia

Wiele istotnych wyjaśnień opublikowało Ministerstwo Środowiska. Uszczegółowiono między innymi – w odniesieniu do wymaganej treści wniosku – rozróżnienie na „największą" i „maksymalną" masę magazynowanych odpadów. Pierwsza odnosi się do masy, która faktycznie ma być magazynowana na podstawie zezwolenia, druga – do masy potencjalnie możliwej, „której nawet teoretycznie nie da się przekroczyć". Możliwa jest sytuacja, w której ani przed, ani po procesie przetworzenia nie występuje magazynowanie odpadów i nie zostały wyznaczone miejsca magazynowania, a zatem zabezpieczenie roszczeń wynosi 0 zł. Potwierdzono obowiązek przeprowadzania kontroli prewencyjnych także przy pozwoleniach zintegrowanych. Wreszcie wyjaśniono, że w przypadku umów użytkowania i dzierżawy, właściwym załącznikiem jest odpis aktu notarialnego, a w przypadku własności i użytkowania wieczystego, może być on zastąpiony wypisem z księgi wieczystej. Doprecyzowano, że postanowienie określające wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń wydaje się po złożeniu wniosku a przed wydaniem zezwolenia (pismo z dnia 18 października 2018 r., znak DGO.VI.022.22.2018.MD). Tym niemniej – z uwagi na konieczność relatywnie szybkiego uczynienia zadość postanowieniu – ostrożność nakazuje przeprowadzenie możliwie zaawansowanych przygotowań jeszcze przed złożeniem wniosku.