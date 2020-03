Gminy mogą dostaną 180 milionów złotych na laptopy dla uczniów i nauczycieli

W przyszłym tygodniu samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Jeśli nie chcą czekać, mogą kupować go już teraz - pieniądze zostaną im zwrócone.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, Komisja Europejska poparła pomysł, by środki zaoszczędzone do tej pory w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Oszczędności jest sporo – ponad 180 milionów złotych. Od najbliższej środy (1 kwietnia) samorządy będą mogły wnioskować o te pieniądze i wydać je na laptopy, tablety, a jeśli jest taka potrzeba - także na mobilny dostęp do internetu. Poniżej dalsza część artykułu

- Zależy nam na czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na najszybszy i najprostszy tryb. Nasz cel to możliwie najmniej formalności i jak najszybsze wypłaty – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Jeśli któryś z samorządów już dziś wie, że jego nauczyciele lub uczniowie potrzebują sprzętu lub dostępu do internetu, już teraz może je kupować. Zwrócimy pieniądze za te zakupy – dodaje szef MC.

Wnioski od 1 kwietnia Jak będzie wyglądała procedura? Szybki, elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Ekspresowa procedura wnioskowania i wypłata środków. O pieniądze może wnioskować każda gmina.

Na jakie kwoty można liczyć? To zależy od gminy, ale będzie to nie mniej niż 40 tysięcy złotych na gminę.

Co więc powinni zrobić teraz włodarze gmin i powiatów? Przede wszystkim oszacować potrzeby.

Drugi krok - rozpocząć zakupy. Wydatki można już ponosić, wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia.

Ministerstwo Cyfryzacji nie wskazuje wymaganych parametrów sprzętu.

- Zależy nam na tym, by gminy zmaksymalizowały efekty wsparcia, działając w oparciu o potrzeby mieszkańców i maksymalizując liczbę zakupionego sprzętu. Chodzi o to, by trafił do jak największej grupy potrzebujących uczniów - twierdzi resort.

Kolejny krok - to wniosek do CPPC. Gmina nie musi mieć wkładu własnego. Złożenie wniosku to gwarancja wypłaty. Kupiony sprzęt może być użyczany uczniom i nauczycielom. Kiedy lekcje wrócą do szkół, będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji.

- Zawsze nam zależało, aby eliminować różnice w dostępie do internetu i nowoczesnego sprzętu w różnych miejscach Polski. Obecnie ta potrzeba jest pilniejsza, niż kiedykolwiek dotąd. Dlatego reagujemy i przyspieszamy – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Środki przeznaczane na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

Jak zdalnie uczyć Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że 15 marca uruchomiło portal www.gov.pl/zdalnelekcje, gdzie nauczyciele, rodzice i uczniowie znajdą darmowe materiały, które świetnie się sprawdzą w trakcie zdalnego nauczania. Do tej pory opublikowano tam 3616 materiałów. Każdego dnia ich przybywa.

Każdego dnia przybywa także użytkowników portalu. Odwiedziło go już niemal 1,8 miliona osób, które wygenerowały prawie 33 miliony odsłon strony.

- Zdajemy sobie sprawę, że materiały to jedno. Druga sprawa to zmobilizowanie uczniów i wykorzystanie dostępnych w sieci narzędzi do zdalnego nauczania. Aby ułatwić nauczycielom działania także w tym zakresie, przygotowaliśmy dla nich poradnik Nauczycielu, poprowadź lekcje online! Podpowiadamy w nim m.in. jakie darmowe narzędzia można znaleźć w internecie - wskazuje resort cyfryzacji.