Czesław Siekierski: Sytuacja PSL nie jest komfortowa Waldemar Pawlak (z prawej) to jest facet dużego formatu. Nieustannie się rozwija, zdobywa nową wiedzę, ale czasami jest bardzo uparty i nie przyjmuje argumentów – mówi Czesław Siekierski (z lewej). Na zdjęciu konferencja prasowa PSL, marzec 2007 r. Reporter

Moim zdaniem mogliśmy uzyskać nawet więcej (w negocjacjach akcesyjnych z Unią – red.), gdybyśmy byli jednomyślni w rządzie. Ale Sojusz dążył do jak najszybszego wejścia do Unii. Nie martwił się o sprawy rolnictwa, bo to nie był jego elektorat - mówi Czesław Siekierski, były wiceminister rolnictwa, europoseł, wieloletni członek kierownictwa PSL.