Prezes Eurozetu: W newsroomach czuć było strach

Sprzedaż firmy była dla nas bardzo trudnym okresem – mówi Andrzej Matuszyński, prezes Eurozetu, nadawcy Radia Zet.

To za kogo trzymał pan kciuki?

Poniżej dalsza część artykułu

To bardzo trudne pytanie. Należę do pokolenia, które wchodziło na rynek pracy na przełomie ustrojów. Można powiedzieć, że z mlekiem matki wyssałem wartości demokratyczne, wolnościowe, społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo mocno wierzę w ten kierunek rozwoju państw. Zależało mi więc na tym, aby grupa Eurozet, jako bardzo ważny nadawca ze spuścizną jednego z pierwszych wolnych mediów w Polsce po przełomie ustrojowym, mogła kontynuować swój model dziennikarstwa. Z publikacji, które się pojawiały, wydawało się, że zarówno Agora w połączeniu z funduszem, jak i pan Zbigniew Jakubas mogli dawać gwarancję dalszego rozwoju niezależnego, wolnego, profesjonalnego dziennikarstwa.

A gdyby miał pan wybierać między nimi?

Pewnie powiem coś mało politycznego, ale Agora, gdyby miała zrealizować opcję call, ma istotne synergie: finansowe, strukturalne; mogłoby to oznaczać daleko idącą restrukturyzację spółki. Pan Jakubas mógłby zapewne gwarantować oddzielność spółek na dłużej. Z drugiej strony zakup przez SFS Venture i Agorę oznacza przeskok na inny poziom.

Na ile Eurozet, jako spółka, był zaangażowany w sam proces sprzedaży?

W takim zakresie, jak to zwykle ma miejsce. Zasilał data room wymaganymi informacjami, przygotowywał prezentacje dla potencjalnych kupców i obsługiwał sesje pytań związanych z dostępem do informacji spółki.

Ile odbyło się due diligence?

Trzy.

Trzecim zainteresowanym była faktycznie Fratria?

Wedle mojej wiedzy – tak. Przy czym nie było bezpośrednich spotkań z przedstawicielami spółek, lecz tylko z ich doradcami. Długo trwała cała procedura?

Początek spekulacji medialnych pokrywał się mniej więcej z jej startem. Zaczęły się pod koniec października. To oznacza, że wszystko przebiegło dość szybko.

Należy uznać, że tempo było ekspresowe. Z czego to wynikało?

To już będzie moja spekulacja, ale sądzę, że Czesi (Czech Media Invest – red.) zastosowali klasyczny manewr zakupu paczki aktywów i pocięcia jej na części w celu dalszej odsprzedaży z zyskiem. Prawie natychmiast po przejęciu udziałów w Eurozecie ruszył proces sprzedaży. Niewykluczone, że tempo zawarcia transakcji wynikało z tego, że zainteresowanie Eurozetem było olbrzymie.

Czy zakup Eurozetu przez Fratrię postrzegał pan w kategoriach zagrożenia?

Może bardziej odniosę się do emocji, głównie w newsroomach. Dominowała w nich obawa przed inwestorem zaangażowanym ideologicznie, a my nie jesteśmy spółką zaangażowaną w spór polityczny.

Ktoś z załogi się wykruszył?

Podczas okresu niepokoju mieliśmy dwa odejścia z firmy. Pierwszą osobą był członek zarządu ds. finansowych: przyjął ofertę, która w tym czasie do niego wpłynęła. Drugą Kamil Dąbrowa, redaktor naczelny Meloradia, który został rzecznikiem prasowym prezydenta Warszawy.

Łączy pan te zmiany ze sprzedażą firmy?

To był bardzo trudny czas. Firma wiele lat była pod jednym właścicielem. System pracy ze spółką francuską był ułożony, ścieżki utarte. Pierwsza zmiana – na spółkę czeską (Czech Media Invest kupił aktywa radiowe od Lagardere latem ub.r. – red.) – była całkowitym zaskoczeniem. Był to zagadkowy moment. Nastąpił wielomiesięczny okres zawieszenia kontaktów z Lagardere od czasu ogłoszonego tzw. signingu. Firma była zablokowana, nie mogła się decydować na żadne duże innowacyjne pomysły, m.in. z powodu rady nadzorczej, która w tym czasie miała związane ręce.

Paradoksalnie był to dla nas czas dobry. Zrodził wiele oddolnych małych inicjatyw. Wielu menedżerów chciało pokazać swoją wartość.

Zdecydowanie gorszym czasem były spekulacje związane z drugą transakcją, sprzedaży Eurozetu przez Czech Media Invest. Głównie z powodu możliwości przejęcia przez firmę o wyrazistych politycznych poglądach, finansowaną przez państwowy bank.

Gdy RMF FM wchodził na giełdę, widać było, że radio rosnące organicznie to mało perspektywiczny biznes. Jak to jest dziś?

Pewnie trzeba przedefiniować słowo „perspektywiczny". Stabilność w niespokojnych mediowych czasach to bardzo dobra informacja. Radio jest właśnie takim stabilnym medium, które w zdrowy sposób przechodzi zmianę modelu konsumpcji. W ostatnich latach notowało wzrost przychodów reklamowych. W przypadku Eurozetu należy zauważyć niezwykle dynamiczny wzrost unikalnych użytkowników stron internetowych. Z pozycji 300+ awansowaliśmy do pierwszej dwudziestki wydawców, co jest niezwykłym skokiem w ciągu niespełna pięciu lat. Mówimy tu o olbrzymiej perspektywie przychodowej. O ile radio jest medium o stabilnym 8-proc. udziale w reklamowym torcie, o tyle w przypadku internetu udział ten sięga 30 proc. i rośnie.

Jaką część przychodów Eurozetu stanowi reklama internetowa?

Już zauważalną, ale daleko jej do segmentu radiowego. Przychody te rosną natomiast dynamicznie, w wysokim dwucyfrowym tempie, co roku od pięciu lat. Perspektywę widzimy świetlaną.

Jaki jest wasz pomysł na internet?

Poszliśmy w rozwój cyfrowy radiowego medium. Streamujemy stacje radiowe, rozbudowujemy je o dodatkowe kanały. Pod adresami internetowymi naszych radiostacji są tak naprawdę szerokie, kontentowe serwisy z dobrej jakości treściami w segmentach najbardziej nośnych. Z oddzielnym cyklem wydawniczym. Idziemy – podobnie jak w radiu – w maksymalizację zasięgu. Pozostajemy w segmencie bezpłatnej treści. Wygląda to dobrze i widzimy dalszą perspektywę wzrostu. Atrakcyjnie wygląda tzw. pay wall, czyli model dystrybucji treści płatnych. Spędza nam on sen z powiek. Na razie nie mamy pomysłu, jak ugryźć ten temat.

Czy nowy model będzie wymagać dużych inwestycji?

Prawdopodobnie musielibyśmy wystartować od zera z nowym, unikalnym brandem i produkować pod nim takie treści, za które warto zapłacić.

Czyli nie mówimy o opłatach za muzykę.

Zbudować drugi Spotify? Tym rynkiem rządzą duzi międzynarodowi gracze i nie widzę na to szans.

Internet to główny kierunek rozwoju radia?

Tak. Postawiłbym nawet tezę, że internet zaczyna być głównym sposobem dystrybucji treści mediowych. Nie jest już tylko zjawiskiem, któremu się przyglądamy, ale zaczyna być środowiskiem, w którym funkcjonujemy. Wyzwaniem strategicznym jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób w tym środowisku ma się odnaleźć medium radiowe i jaką transformację powinno przejść.

Wyobraża pan sobie całkowite przejście radia na dystrybucję w sieci?

Oczywiście. W domu nie posiadam żadnego odbiornika fm-owego. Wszystko odbieram na streamerach. Ta technologia działa. Jest stabilna i lepszej jakości. Mam jeszcze radio fm-owe w aucie, ale równolegle mam także urządzenie z kartą SIM. Jestem w świecie streamingu, który otwiera mnie na tysiące propozycji nadawczych. Oczywiście wiąże się z tym ryzyko dużo szerszej konkurencji, ale nie znam stacji w Polsce, która nie byłaby nadawcą internetowym. Smartfon zaczyna być centrum rozrywki i urządzeniem odbioru naszych treści.

CV

Andrzej Matuszyński jest prezesem Eurozetu od grudnia 2013 r. Wcześniej pracował dla grupy w latach 1994–2004 (m.in. jako członek zarządu Radiostacji) oraz w 2011–2012 (dyrektor marketingu i doradca zarządu). Zasiadał w zarządzie Cyfrowego Polsatu (2005–2010) i ITI Neovision. Pracę w sektorze zaczynał od Grupy Infor. Ukończył ekonomię i psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.