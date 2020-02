Witold Orłowski: Czarne scenariusze są możliwe

Może. Oczywiście nie wiemy, czy tak rzeczywiście będzie, ale może to być zagrożenie dla gospodarki ogółem, a polskiej gospodarki w szczególności. Bo my jesteśmy w bardzo niekorzystnej sytuacji, nasza gospodarka spowalnia, inflacja trochę wymknęła się spod kontroli, finanse państwa zostały osłabione przez decyzje polityczne. Nie jesteśmy więc przygotowani na poważny kryzys pod względem finansowym.

Najczarniejszy scenariusz to wybuch poważnego kryzysu finansowego w Chinach i w ślad za tym recesja gospodarcza w tym kraju. To spowodowałoby spowolnienie gospodarki globalnej, czyli hamowanie gospodarek w krajach zachodnich i znaczące osłabienie walut krajów rozwijających się, a w tym gronie jest Polska.

Wszystko zależy od skali epidemii. Ale jeśli uda się ją opanować, to nie spodziewałbym się dużego bezpośredniego wpływu na europejską gospodarkę. Największym zagrożeniem jest to, jak zareaguje chińska gospodarka, gdzie wirus już obecnie powoduje poważne perturbacje gospodarcze.

Jakie to perturbacje? Przestoje w produkcji, zerwanie łańcucha dostaw?

Chiny mają straszliwie niestabilne finanse, już od lat istnieją obawy, że może tam dojść do bardzo silnego kryzysu finansowego, a koronawirus może stać się tego zapalnikiem. Jeśli tak się stanie, to przełożyłoby się na problemy całego świata. Wówczas będzie to właśnie taki czarny łabędź także dla polskiej gospodarki.