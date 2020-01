„Wzbogacanie oferty edukacyjnej w zakresie cyberbezpieczeństwa jest absolutnie niezbędne”

Szkoły powstają pod patronatem resortu obrony, ale czy absolwenci będą potrzebni tylko w wojsku?

Rzeczywiście widać ostatnio bardzo ambitne działania MON-u w obszarze cyberbezpieczeństwa. Przede wszystkim powstają Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, ale także Wojska Obrony Terytorialnej dostały dodatkowe kompetencje w tym obszarze. MON chce kształcić osoby, które zasilą kadry potrzebne do wykonywania nowych zadań, ale cyberbezpieczeństwo to oczywiście nie jest temat zarezerwowany tylko dla armii. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie, to jest to właściwie studnia bez dna. Wszystkie firmy korzystają dziś z rozwiązań teleinformatycznych i są coraz bardziej uzależnione od ich niezakłóconego funkcjonowania. Poza biznesem eksperci cyberbezpieczeństwa są również potrzebni w administracji publicznej czy samorządowej.