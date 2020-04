Długie najmy na rozdrożu

Na razie na rynku najmów długoterminowych nie widać znaczących zmian. – Być może, jeśli banki ustawią poprzeczkę zdolności kredytowej bardzo wysoko, najmy te ożyją – mówi Joanna Lebiedź. – Dziś jednak większość wynajmujących obawia się o płynność w płatnościach czynszu za już wynajęte mieszkania. Biorąc pod uwagę ustawę o ochronie praw lokatorów i całkowity zakaz eksmisji w związku z pandemią, wynajmujący mogą mieć sporo powodów do obaw.

– Rynek zamarł. Jest za wcześnie, by wypowiadać się, jak pandemia go zmieniła – zastrzega. – Tkwimy w martwym punkcie. Ci, którzy planowali kupić mieszkanie, siedzą w domach i raczej nie zajmują się szukaniem lokali. Na pewno jednak część klientów, którzy chcieli coś kupić, zdecyduje się na wynajem. Banki mocno ograniczyły możliwości kredytowe, a i z przychodami u klientów będzie zapewne gorzej – twierdzi.

Joanna Lebiedź zwraca zaś uwagę na zamknięte restauracje, galerie handlowe, gabinety kosmetyczne i inne firmy, które zatrudniały przyjezdnych, także z krajów ościennych. – Ci ludzie stracili źródło utrzymania – mówi. – To, co już jasno widzimy, to przejście najmów krótkoterminowych na długi termin, zwłaszcza jeśli najem na doby działał w podnajmie.