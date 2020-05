Kosztowny wybór prezydenta

Ustawę z 6 kwietnia, która wprowadza głosowanie listowne, Sejm przyjął ostatecznie w czwartek. Mimo to rząd już kilka tygodni wcześniej uruchomił całą procedurę przygotowań, za które odpowiadały logistycznie dwie państwowe firmy: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych (przygotowanie pakietów) oraz Poczta Polska (doręczenie pakietów wyborcom, ustawienie urn wyborczych, dostarczenie ich do komisji liczących głosy).

Jak przyznaje w odpowiedzi „Rzeczpospolitej" Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej, spółka „przygotowała się do procesu obsługi wyborów zgodnie z harmonogramem, m.in. zostały wypracowane rozwiązania logistyczne, przeprowadzono rekrutację pracowników wspierających obsługę, przeanalizowano potencjalne koszty przedsięwzięcia. Poczta Polska nie rozpoczęła dystrybucji pakietów wyborczych i nie zlecała PWPW druku kart wyborczych. Nie zostały też zatrudnione żadne dodatkowe osoby do wsparcia tego procesu".

– My byliśmy gotowi do tego, żeby wykonać tę pracę nawet na 10 maja. Przesunięcie terminu dla nas oznacza jedynie tyle, że będziemy mieli więcej czasu na wykonanie swojego zadania, bo sądzę, że Państwowa Komisja Wyborcza z tego zlecenia dla Poczty się nie wycofa – dodaje Witold Paluszak, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej.

Związkowiec wyjaśnia, że firma stworzyła zespoły pracownicze składające się z dwóch osób po to, żeby było komisyjne doręczanie pakietów wyborczych i by wyeliminować zastrzeżenia.

– Gdyby opozycja miała większe zaufanie do pocztowców, to wystarczyłoby, żeby listonosz doręczył przesyłkę i odznaczył takie doręczenie. A tak będziemy to robić komisyjnie, żeby nie można było tego podważyć – zaznacza Paluszak. – Jeżeli teraz forma zmieni się na przesyłki rejestrowane w postaci listu poleconego, to do każdego mieszkania trzeba będzie zapukać i doręczyć za potwierdzeniem, na takiej samej zasadzie jak się doręcza list polecony. Wtedy nie będzie to druk bezadresowy, bo na kopercie będzie musiało się znajdować imię, nazwisko i adres – tłumaczy.