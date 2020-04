Wątpliwy wydatek: 200 tys. zł na nakładki do głosowania dla niewidomych

Krajowe Biuro Wyborcze wydało niemal 200 tys. zł na nakładki do głosowania dla osób niewidomych. Czy się przydadzą, nie wiadomo.

Nakładki mają mieć rozmiar A4 i być wykonane z kartonu. Na środku będą miały napis w alfabecie Braille'a „Nakładka na kartę do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", a niżej wycięte kratki w miejscach do oddania głosu. Obok kratek będą liczby porządkowe, też zapisane alfabetem Braille'a. Poniżej dalsza część artykułu

Wykonawcę 22,7 tys. sztuk takich nakładek, na potrzeby pierwszej i ewentualnej drugiej tury, Krajowe Biuro Wyborcze wybrało 23 kwietnia. Wyprodukuje je Altix Sp. z o.o. Koszt: 197 tys. zł.

Szefowa KBW Magdalena Pietrzak mówi „Rzeczpospolitej", że nakładki trzeba było zamówić, bo wymaga ich kodeks wyborczy. – Procedurę wszczęliśmy dużo wcześniej, bo w odróżnieniu od kart do głosowania nakładki objęte są wymogami prawa zamówień publicznych – wyjaśnia.

Problem w tym, że nie wiadomo, czy do czegokolwiek się przydadzą.

Po pierwsze, by były w użyciu, muszą pasować do kart do głosowania, a ustalenie ich wzoru jedna z ustaw antykryzysowych odebrała PKW. Ma się tym zająć minister aktywów państwowych Jacek Sasin z PiS i nawet poinformował, że karty są już drukowane. Problem w tym, że ustawa upoważniająca go do ustalenia wzoru kart znajduje się jeszcze w Senacie.

Czy nakładki będą pasować do kart, pewności jeszcze nie ma, choć wiele wskazuje na to, że tak. Minister Sasin mówił już, że zamierza się kierować wzorem ustalonym w lutym przez PKW.

Większym problemem jest to, w jaki sposób osoby niewidome dostaną nakładki. Dotąd czekały na nie w każdym lokalu wyborczym. W nadchodzących wyborach lokalów ma nie być, bo PiS dąży do uchwalenia ustawy, by odbyły się w całości korespondencyjnie. W jaki sposób osoba niewidoma ma zgłosić chęć otrzymania w pakiecie wyborczym nakładki w alfabecie Braille'a? Tego nie przewidziała uchwalona przez Sejm, a tkwiąca obecnie w Senacie ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku.

Ustawa przewiduje, że minister aktywów państwowych w porozumieniu z ministrem zdrowia „określi w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb doręczania pakietów wyborczych przez operatora wyznaczonego do wyborcy". Rzecznik ministra Sasina Karol Manys zapewnia, że jego szef nie zapomni o niewidomych. – Ta kwestia jest rozpatrywana i zostanie uregulowana w stosownych rozporządzeniach wydanych po wejściu ustawy w życie – mówi.

W to, że problem uda się rozwiązać, wątpi prof. Jarosław Flis, ekspert od systemów wyborczych z UJ. – Zupełnie nie wyobrażam sobie, w jakim trybie miałyby być dystrybuowane takie nakładki. Trudno powiedzieć, dlaczego miałyby wejść w skład niektórych pakietów do głosowania, które przecież mają mieć formę tzw. druków bezadresowych – tłumaczy.

– To kolejny dowód na bylejakość państwa PiS, do którego wielu już zdążyło się przyzwyczaić. Szkoda, że tym razem ta bylejakość uderza w osoby niewidome. To kolejny dowód na to, że wybory nie będą mogły się odbyć, bo nie będą wyborami powszechnymi, nie wspominając już o marnotrawstwie środków publicznych – mówi z kolei senator KO Krzysztof Brejza.