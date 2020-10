Chcą zwrotu za wybory. Poczta złożyła wniosek

70 mln zł – tyle według szacunków kosztowała organizacja przez Pocztę Polską zaplanowanych na 10 maja wyborów kopertowych. Tak wynika z informacji, do których dotarł portal tvn24.pl. Poczta Polska organizowała je, realizując decyzję premiera Mateusza Morawieckiego, a obecnie stara się o rekompensatę kosztów. Skierowała w tej sprawie wniosek do Krajowego Biura Wyborczego.

Potwierdza to „Rzeczpospolitej” rzeczniczka firmy Justyna Siwek. – Poczta Polska podjęła wszystkie konieczne działania w tej sprawie i złożyła wniosek do szefa KBW, zgodnie z właściwością – mówi.

Ukryta kwota

Jaka kwota znalazła się we wniosku do KBW? To niejawne. – Informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – informuje Justyna Siwek. Dodaje, że jej firma zdecydowała się na taki krok, bo wniosek zawiera dane, które „jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji”.