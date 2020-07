Kierwiński: Żądamy, by prezydent pokazał cały rejestr ułaskawień

- To są bardzo trudne sprawy, bo też dotyczące ohydnych przestępstw, mówiąc zupełnie wprost. Myślę, że w tej sprawie to, czego powinna cała opinia publiczna się domagać, niezależnie czy jest to okres kampanii wyborczej, czy jest to okres poza kampanią, to transparentność - ocenił polityk Platformy.

- Jeżeli Kancelaria Prezydenta nie potrafi jasno odpowiedzieć na pytania w tej sprawie, jeżeli nie odpowiada dziennikarzom, którzy ten temat opisali, na podstawowe pytania - kogo to dotyczy, jaka była ta sytuacja; jeżeli są komunikaty „nie było tak, ale jest tak, ale tak naprawdę nic więcej nie powiemy”, to znaczy, że ta sprawa ma jakieś drugie dno - stwierdził Marcin Kierwiński w rozmowie z Onetem.

- My będziemy żądali od pana prezydenta Dudy wyjaśnień w tej sprawie. Będziemy żądali, żeby pokazał cały rejestr ułaskawień wszystkich osób na przestrzeni lat - zapowiedział.