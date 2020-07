Sondaż: Coraz mniej niezdecydowanych. Zacięta walka Dudy i Trzaskowskiego

Przeprowadzony w dniach 30 czerwca - 1 lipca sondaż zapewnia Rafałowi Trzaskowskiemu niewielką przewagę nad Andrzejem Dudą. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej chce zagłosować 49 proc. ankietowanych, na jego rywala 48 proc. 3 proc. respondentów nie potrafiło wskazać, na kogo zagłosuje 12 lipca.

Jednocześnie Ipsos podkreśla, że błąd pomiary wynosi 3 pkt. proc., zatem wahania poparcia dla Rafała Trzaskowskiego wynoszą 46-52 proc., a dla Andrzeja Dudy 45-51 proc.

Andrzej Duda może liczyć głównie na wyborców, którzy poparli go w pierwszej turze. Z sondażu wynika, że jest to ponad 89 proc. wszystkich osób. Po niemal 4 proc. to osoby, które w pierwszej turze nie głosowały lub poparły Krzysztofa Bosaka.