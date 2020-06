Korwin-Mikke będzie miał propozycję przed drugą turą

"Nikt nie wierzy PiS-owi"

Czy Konfederacja będzie namawiać swych wyborców do poparcia Andrzeja Dudy lub Rafała Trzaskowskiego, którzy 12 lipca zmierzą się w drugiej turze wyborów? - Podjęliśmy decyzję, że nie poprzemy żadnego z tych dwóch kandydatów, bo nie chcemy brać na sumienie poparcia ani socjalizmu unijnego, ani socjalizmu w wydaniu sanacyjnym, który nam proponuje PiS - odpowiedział Korwin-Mikke.

Rozmówca Jacka Nizinkiewicza ocenił, że jeśli wybory wygra Duda, to dojdzie do natychmiastowej dekompozycji PiS-u, "który się, przypuszczalnie, rozpadnie", natomiast wygrana Trzaskowskiego zmobilizuje PiS do walki, co opóźni rozpad formacji Jarosława Kaczyńskiego.

Lider partii KORWiN mówił też, że PiS oszukał prezydenta, obiecując mu usunięcie Jacka Kurskiego z TVP, jeśli Andrzej Duda podpiszę ustawę ws. blisko dwumiliardowej rekompensaty dla mediów publicznych. - Po kilku tygodniach pan Jacek Kurski wrócił. No to jeżeli własnego prezydenta oszukują, to nas też oszukają, prawda?. Więc nikt nie wierzy PiS-owi - zaznaczył.