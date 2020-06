Kosiniak-Kamysz: Stoję po stronie demokratycznego państwa prawa

- Mam nadzieję, że te wybory zakończą się dla Polski jak najlepiej - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Ja stoję po stronie demokratycznego państwa prawa, wartości konstytucyjnych. To wszystko, co wiąże się z przyzwoitością. Ta przyzwoitość musi nam towarzyszyć do ostatniego dnia. Oczekujemy poważnej debaty tych, którzy weszli do drugiej tury - dodał. - Ta debata powinna być wyrażeń szacunku dla wyborców. Zabrakło jej przed pierwszą turą, a teraz jest niezbędna. Nie było poważnej dyskusji i poważnych tematów. Wiem, że dla moich wyborców będzie to bardzo ważne i wiem, że zachowają się przyzwoicie - podkreślił.

