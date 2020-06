Duda o "dużej puli wspólnych wartości" z Bosakiem

- Jestem bardzo zadowolony z wyniku. Było nas 11 i wiadomo, że spektrum programów było duże i głosy się rozdzieliły. Oczekiwałem wyniku powyżej 40 proc. i jestem zadowolony, że różnica nad moim konkurentem jest duża. Z optymizmem wchodzę do drugiej tury i mam nadzieję, że wygram - mówił Duda.

Pytany, czy małżeństwa jednopłciowe i adopcje dzieci interesują jego wyborców, Duda stwierdził, że owszem, ale nie wyobrażają sobie oni takich sytuacji. Polacy według prezydenta są takimi perspektywami "zdruzgotani". - Polacy wiedzą, w jakim kierunku zmienia się świat, ale nie są z tych zmian zadowoleni. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a rodzice muszą mieć zagwarantowaną możliwość wychowania dzieci zgodnie ze swoimi poglądami - przekonywał Duda.

- Nie może być tak, że program szkolny abstrahuje od wartości wyznawanych przez rodziców - mówił Duda. Stwierdził, że rodzice mają prawo żądać od szkoły, by w uszy dzieci nie sączyć sprzecznych z ich wartościami ideologii.

Duda uważa, że dalsza walka o prezydenturę odbędzie się zgodnie ze"stałą praktyką" Platformy Obywatelskiej: próba ustawiania II tury na zasadzie "wszyscy przeciwko jednemu". - Przypomnę, że pan Trzaskowski był w rządzie PO, a pamiętamy, co się działo w latach 2007-2015, na co wówczas było stać polską rodzinę, a na co stać ją było w ciągu ostatnich 5 lat, kiedy ja bylem prezydentem. Każdy chyba te różnicę dostrzega - mówił Duda.

Prezydent @AndrzejDuda w @RadiowaJedynka o ewentualnym przejęciu przez Trzaskowskiego władzy prezydenckiej: doprowadzi do zwarcia pomiędzy rządem a prezydentem, co dla Polski jest zawsze niekorzystne #SygnałyDnia — PolskieRadio24.pl (@PR24_pl) June 29, 2020

Walczący o reelekcję prezydent nie widzi problemu z udziałem w debacie z Rafałem Trzaskowskim. - To chyba on ma problem - ocenił.

Prezydent @AndrzejDuda w @RadiowaJedynka: jestem i zawsze byłem otwarty na debaty. Jestem pierwszym urzędującym prezydentem, który zgodził się wziąć udział w debacie telewizyjnej ze wszystkimi kandydatami #SygnałyDnia — PolskieRadio24.pl (@PR24_pl) June 29, 2020

- To, że pan Trzaskowski nie pamięta swoich działań w związku z podniesieniem wieku emerytalnego, mnie nie dziwi. Ci ludzie po prostu tak robią - mówił Duda.

- Ja już przeżyłem takie czasy kohabitacji z Platformą Obywatelską - za czasów PO i prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Jak prezydenta niszczono. Jeśli ktoś wierzy w zapowiadaną przez pana Trzaskowskiego życzliwe recenzowanie prac rządu, jest w błędzie, bo będą to działania obliczone na upadek rządu - ocenił Duda.