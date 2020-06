Duda: Złodzieje krzyczą, że kradną. Tusk, Trzaskowski kłamali

Prezydent pytał o to co ludziom dała "Polska Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, (Władysława) Kosiniaka-Kamysza, którzy podwyższali wiek emerytalny, podwyższali VAT, kłamali w kampanii w 2011 roku - wyliczał.

- A co im dała ta Polska, która rozwijała politykę prorodzinną, zatrzymała kradzież VAT-u, z którego nas okradano, na co pozwalały poprzednie władze. Śmiać mi się dziś chce, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy jest oskarżany o to, ze kradną. To złodzieje krzyczą, że kradną - mówił prezydent.

Prezydent wypominał poprzednikom, że za czasów ich rządów "wyprzedawano polskie firmy, polskie stocznie, nic się w Polsce nie opłacało, chcieli LOT oddać w obce ręce". - Tylko przyjeżdżającym z Zachodu się wszystko opłacało. Cieszę się ogromnie że ostatnich pięć lat to był czas zmian - dodał.

Prezydent wypomniał swojemu rywalowi w wyborach, Rafałowi Trzaskowskiemu, że ten "nazwał podwyższenie wieku emerytalnego wysiłkiem modernizacyjnym".

- Co za bezczelność! Dla kogo to jest modernizacja? Dla Polaków? Czy na żądanie jakichś zagranicznych sfer finansowych którzy chcą na tym zarobić, że ludzie będą dłużej tyrać wbrew swojej woli Ja to zmieniłem - mówił prezydent.

Duda mówił też, że podpisał Kartę Rodziny, aby "polskie rodziny mogły w naszym kraju spokojnie żyć". - Ona (Karta) broni fundamentalnych praw polskiej rodziny, poprzez rodziców, dzieci, aż po seniorów - stwierdził obiecując, że obok trzynastej emerytury wprowadzonej przez PiS, wprowadzona zostanie też emerytura czternasta.

Prezydent mówił też, że najważniejsze jest dla niego to, aby rozwijała się polska gospodarka. - To wielkie inwestycje, ale i mniejsze inwestycje. Budowa dróg, stacji kolejowych, drogi lokalne. Ale także dalsze mozolne dbanie o to, aby w Polsce wzrastały wynagrodzenia, aby były coraz lepsze warunki życia - wyliczał prezydent.