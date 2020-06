Hołownia: Wenezuelska telenowela o dwóch mocnych politykach Fotorzepa, Jakub Czermiński

Jak prezydent Duda nad tym intensywnie popracuje, to może się zdarzyć sytuacja za trzy tygodnie w tych od początku do końca dziwnych wyborach, że my się z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze spotkamy - mówił w "Kropce nad I" niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.