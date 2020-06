Robert Biedroń: Nie możemy wrócić do dziadowskiego państwa

Biedroń mówił m.in. o konieczności odejścia od wielkich inwestycji, które dziś forsują rządzący. Zdaniem kandydata Lewicy odpowiedzią na kryzys będą inwestycje w usługi publiczne, lecznictwo czy budownictwo mieszkaniowe i odnawialne źródła energii. - Po erze budowy stadionów, autostrad, wielkich zabawek tej władzy, musimy przejść do nowej ery. Ery inwestycji w człowieka. Ery budowy żłobków, przedszkoli, mieszkań z tanim czynszem, budowy tego wszystkiego, co potrzebne jest na co dzień zwykłemu Polakowi i zwykłej Polce - mówił.

Stwierdził też, że trzeba skończyć z bezmyślnym wydawaniem pieniędzy "na pomniki tej władzy, Centralny Port Komunikacyjny, czy inne bezmyślne inwestycje partyjne".



Podkreślił, że obecny kryzys spowodowany pandemią udowodnił, że "niewidzialna ręka wolnego rynku z nie wszystkim sobie poradzi, że kiedy brakuje państwa, to niewidzialna ręka rynku zostawia zwykłego człowieka z tyłu".

-Nie możemy wrócić do dziadowskiego państwa.Ja jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym wszystkich nas traktować jak wspólnotę i nikogo nie zostawię z tyłu - mówił.

Biedroń w swoim programie zamieścił też powstanie 1 m.n 200 tys. miejsc pracy, rezygnację z węgla i inwestowanie w oczyszczanie rzek i 2 miliony paneli słonecznych.