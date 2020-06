Andrzej Duda: Przekop Mierzei? Każde szanujące się państwo by to zrobiło

W niedzielę prezydent podjął temat inwestycji państwowych w czasie wizyty w miejscowości Gózd w województwie mazowieckim. - Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy zrealizować budowę kanału poprzez Mierzeję Wiślaną. Tak, komuś się wydaje (że to) jakaś odległa inwestycja. Tak, to prawda, to jest odległa stąd inwestycja. Duża inwestycja, której może wielu z państwa na własne oczy nawet nie zobaczy, bo się nie będzie chciało państwu jechać w tamte tereny. Ale ona ma ogromne znaczenia dla tamtego rejonu i ma ogromne znaczenie dla naszego państwa - przekonywał Andrzej Duda.

- Ma też znaczenie dla jego bezpieczeństwa i właśnie dlatego jest potrzebna. I powiem więcej: każde szanujące się państwo by to zrobiło. I dlatego my to robimy - podkreślił.

Duda bronił także planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Jeszcze większa inwestycja, wcale już nie tak daleko stąd, której, wierzę w to głęboko, będziecie państwo z uśmiechem na twarzy i zadowoleniem używali, a z której, mam nadzieję, wielu z państwa będzie korzystało. Albowiem w przyszłości będziecie pracować albo współpracować z podmiotami, które powstaną właśnie dzięki temu, że ten Port Komunikacyjny będzie, tutaj na środku naszego kraju - mówił.

- On jest nam potrzebny do tego, abyśmy dokonali kolejnego skoku rozwojowego. Za nim, czy razem z nim, pójdzie rozwój infrastruktury, komunikacyjnej - 1800 km torów kolejowych. Takiej inwestycji w Polsce nie było odkąd najstarsi górale pamiętają. Nie było, ale będzie, bo Polska potrzebuje takich inwestycji i my tę inwestycję zrealizujemy. Do tego będzie oczywiście sieć dróg - zapowiedział Andrzej Duda.