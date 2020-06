Jarosław Kaczyński do członków PiS: Mamy dziś stan alertu

Dalej w liście do członków PiS Kaczyński pisze o opozycji, "która w ostatnich pięciu latach poniosła liczne porażki i nie zdołała odzyskać władzy".

"Socjotechnika stosowana dziś przez opozycję wykazuje jeszcze jedno podobieństwo do środków, z których korzystano w połowie poprzedniego dziesięciolecia. Po zmianie kandydata Platformy podjęto została oszukańcza próba przekonania społeczeństwa, że przedstawiciel skrajnej lewicy, którego poglądy znalazły już aż nadto jasny wyraz w sposobie rządzenia Warszawą (w czasie którego dał się poznać jako zagorzały zwolennik ideologii LGBT marzący o tym, by jako pierwszy udzielić ślubu parze homoseksualnej) przedstawia się jako katolika, kontynuatora "Solidarności", a nawet osobę nawiązującą do tradycji Prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - czytamy.

Kaczyński uważa, że "wszystko to może budzić śmiech, ale w obliczy siły medialnej obozu naszych przeciwników jest bardzo groźne".

Prezes PiS przekonuje, że odpowiedzią na "agresję i oszustwa" powinno być podjęcie wysiłku i pełna mobilizacja.

"Mamy świetnego, zweryfikowanego przez praktykę prezydenta. Mamy wielkie i realistyczne plany gospodarcze i społeczne" - wymienia.

"Podstawowym, koniecznym warunkiem, który musimy spełnić, by do tych zmian doprowadzić, jest wygranie wyborów wbrew fali kłamstw, wbrew całej machinie, która wmawia naszym Rodakom, że dobro jest złem, a zło - dobrem" - kontynuuje.

Według Kaczyńskiego zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego "oznaczałoby ciężki kryzys polityczny, społeczny i moralny". "Możemy temu zapobiec. Możemy iść drogą niełatwą, ale prowadzącą nas ku najwyższym celom. Muszę jednak w tym miejscu z całą mocą powtórzyć: nic nie robi się samo. Trzeba wysiłku i inicjatywy, spójnego przekazu i dotarcia z nim do Obywateli naszej Ojczyzny. Mamy dziś stan alertu, który się skończy dopiero wtedy, gdy odniesiemy zwycięstwo. Możemy zwyciężyć, musimy zwyciężyć i zwyciężymy" - kończy prezes PiS.

