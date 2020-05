Szydło: W Polsce po prostu była bieda

Zdaniem byłej premier Beaty Szydło „oczywiście inwestycje to nowe miejsca pracy, to szansa na rozwój, to szansa, żeby ludzie mogli godnie żyć”. - Dzisiaj szczególnie, w tym trudnym momencie kryzysu, to właśnie inwestycje i programy, ambitne programy prospołeczne, są szansa dla nas wszystkich - dla rozwoju Polski, szansą dla polskich rodzin, że to tempo rozwoju, które przez ostatnie 5 lat było realizowane, będzie mogło być utrzymane - powiedziała w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info.

- Ja wielokrotnie słyszałam z ust polityków Platformy, że po co realizować w Polsce duże inwestycje, skoro na przykład porty lotnicze są w Niemczech, czy może lepiej zastanowić się, czy nie sprzedawać spółek Skarbu Państwa. To była polityka przez rząd Platformy realizowana przez 8 lat i doprowadziła do tego, że kiedy w 2015 roku prezydent Andrzej Duda rozpoczynał swoją prace dla Polaków, to przede wszystkim skoncentrował się na programach prospołecznych, bo w Polsce po prostu była bieda - oceniła eurodeputowana PiS.

- Polacy dzisiaj przede wszystkim martwią się o swoje dochody, o to, czy miejsca pracy będą utrzymane i duże inwestycje, które są w tej chwili proponowane przez pana prezydenta Dudę, razem z rządem, takie jak przekop Mierzei Wiślanej czy CPK, dadzą ten impuls rozwojowy, ale też co istotne - i o tym trzeba mówić - to jest również kwestia suwerenności Polski - dodała była premier. Zdaniem Szydło „to jest polska racja stanu”. - Polska będzie suwerenna. Nie będziemy uzależnieni od Rosji, od tego, czy będzie można korzystać z wód czy też nie - dodała.