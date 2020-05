Sondaż: Czy Trzaskowski jest lepszym kandydatem od Kidawy-Błońskiej?

Przed wycofaniem się z wyborów Małgorzata Kidawa-Błońska notowała w sondażach kilkuprocentowe poparcie, które nie dawało jej szans na udział w II turze wyborów - było to pokłosie apelu kandydatki PO o bojkot wyborów prezydenckich, które miały się odbyć 10 maja w formie powszechnego głosowania korespondencyjnego. Kidawa-Błońska zapowiadała, że sama w takich wyborów nie odda głosu, a jednocześnie formalnie nie wycofywała się z wyborów. W efekcie tuż przed wyborami jej poparcie z ok. 20-25 proc. spadło w sondażach do 4,5 proc.

Spośród uczestników sondażu SW Research dla rp.pl Trzaskowskiego za lepszego kandydata od Kidawy-Błońskiej uważa 44,3 proc. respondentów.

Przeciwnego zdania jest 24,7 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 31 proc. badanych.

- Rafała Trzaskowskiego za lepszego kandydata uważa 40% kobiet i blisko połowa mężczyzn. Taką opinię podziela najczęściej co druga osoba od 35 do 49 roku życia i niewiele mniej badanych zarabiających od 2001 do 3000 zł. Prezydenta Warszawy w roli kandydata na prezydenta lepiej ocenia częściej niż co drugi badany z miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców. Rzadziej niż ogół respondentów opinię taką wyrażają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – co trzeci z nich - komentuje Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager z SW Research.