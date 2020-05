Borys Budka: Wybory na przełomie czerwca i lipca będą legalne

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka został zapytany, czy jego partia popiera pomysł przeprowadzenia wyborów prezydenckich po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy.

- Nie ma jeszcze żadnej rekomendacji co do tej poprawki. Jesteśmy, jako Koalicja Obywatelska, przygotowani na wybory organizowane przez PKW i samorządy - powiedział w rozmowie z Radiem PLUS.

- W mojej ocenie, po tym jak ustawa PKW stała się prawomocna, to one będą legalne z punktu widzenia konstytucyjnego. Weźmiemy udział w formule, która będzie zapewniała organizację przez PKW, a nie przez Jacka Sasina jak to miało miejsce w przypadku wyborów kopertowych - dodał.