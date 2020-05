Bielan: Tusk? Polityczny, zrzędliwy emeryt

Bielan w odpowiedzi stwierdził, że Tuskowi pozostało obecnie wypisywanie tego typu złośliwości na Twitterze. Dodał jednocześnie, że polityk stojący obecnie na czele Europejskiej Partii Ludowej (Tusk objął tę funkcję po ustąpieniu ze stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej), "z pewnością trzyma kciuki za swojego politycznego wychowanka".

- Rafał Trzaskowski jest zastępcą Tuska w EPL, był blisko związany z nim, gdy Tusk był premierem - podkreślał.

- To że za Rafałem Trzaskowskim czai się Donald Tusk jest dobrą wróżbą co do tego jak wyglądałyby rządy Trzaskowskiego jako głowy państwa. Do jesieni 2023 roku byłaby to wieczna polityczna awantura - ostrzegł Bielan.