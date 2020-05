Łukasz Szumowski: Wybory korespondencyjne tam, gdzie będzie wiele zachorowań

- Pomysł że minister może ingerować w wyniki konkursów, grantów jest tak absurdalny, oznaczałby że naukowcy i badacze jako niezależni zasiadają w tych różnych panelach są po prostu chłopcami na posyłki, to naprawdę jest poziom absurdu politycznego, który wynika z kampanii wyborczej - dodał.

- Wiele sprostowań napisałem do mediów które publikują nieprawdy, półprawdy, zestawiają ze sobą fakty, które nie są ze sobą związane jednocześnie oczywiście jak wiem spółka w której udziałowcem jedynie jest mój brat również takie sprostowania wysłała, również wchodzi na drogę sądową - powiedział.

- Oczywiście moja żona jest niezależną osobą i tutaj nawet takie pytania padały w przestrzeni medialnej, które są zupełnie absurdalne, dlaczego pozwoliłem żonie na zachowanie udziałów. Z całym szacunkiem ale jeszcze żyjemy w kraju gdzie mąż nie może nakazywać żonie ani kontrolować jej majątku jeżeli jest to majątek odrębny, a taki majątek ma moja żona - kontynuował.

Minister zdrowia komentował również obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa. - Mamy 3 województwa, które mają jeszcze powyżej jedności wskaźnik r, to jest Śląsk, łódzkie oraz wielkopolskie. Natomiast na śląsku te liczby zakażonych wynikają z badania górników i ich rodzin - powiedział.

- W Polsce wirus później przyszedł i też później wygaśnie. Przypominam w Polsce zmarło trochę ponad tysiąc osób to jest i tak tragiczna wiadomość, ale w Hiszpanii ponad 25 tysięcy osób. To jest w ogóle nie do porównania skala - dodał.

Szumowski wskazał również, jak od strony organizacyjnej mogą wyglądać wybory prezydenckie. - Tam gdzie będzie wysoki poziom zachorowań będziemy wprowadzali tylko wybory korespondencyjne, tam gdzie nie ma zachorowań, tam myślę że można stosunkowo bezpiecznie z dystansem i środkami bezpieczeństwa przeprowadzić te wybory w tradycyjny sposób - zapowiedział.