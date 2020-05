Wiceminister: Aktywność Senatu zredukowała poparcie z 20 do 4 proc.

Buda ocenił, że "aktywność Senatu" przy procedowaniu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym (Senat zajmował się nią 29 dni, do 6 maja, gdy do wyborów pozostawały cztery dni; zgodnie z konstytucją Senat ma 30 dni na procedowanie ustawy przyjętej przez Senat - red.) "spowodowała redukcję poparcia dla kandydata tego środowiska z 20 do 4 proc." (chodzi o Małgorzatę Kidawę-Błońską, która w ostatnim sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" uzyskała 4,5 proc. poparcia).

