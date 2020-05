10 maja za trzy dni. Wciąż nie wiadomo, kiedy będą wybory

Senat odrzucił ustawę wprowadzającą powszechne głosowanie korespondencyjne, a jego stanowisko w środę wieczorem miało trafić do Sejmu. A tu grupa polityków Porozumienia z Jarosławem Gowinem na czele jest na tyle liczna, że może wraz z opozycją doprowadzić do upadku ustawy. Porażka w głosowaniu oznaczałaby w praktyce utratę kontroli przez PiS w Sejmie. Dlatego nie ma stuprocentowej pewności, że do głosowania dojdzie, chociaż większość naszych rozmówców jest przekonana, że tak się jednak stanie.

Intencję PiS, czyli takie przesunięcie wyborów, by odbyły się jeszcze w maju, potwierdza drugie pytanie marszałek skierowane w środę do Trybunału Konstytucyjnego: czy zmiana terminu na 17 lub 23 maja będzie zgodna z konstytucją. I chociaż większość konstytucjonalistów przypomina, że TK od ponad 20 lat nie ma prawa wykładania konstytucji, to nierzadko przemycał on wykładnię w tzw. wyrokach zakresowych.