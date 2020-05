Sondaż: 44,9 proc. ankietowanych popiera bojkot wyborów w maju

Spośród kandydatów opozycji do bojkotu wyborów - gdyby odbyły się one w formie korespondencyjnej, były, jak zakłada przyjęta właśnie przez Sejm ustawa, realizowane w dużej mierze przez Pocztę Polską, przy udziale Ministra Aktywów Państwowych - wezwała Małgorzata Kidawa-Błońska. Platforma Obywatelska zaczęła nawet przygotowywać materiały wyborcze zniechęcające do udziału w takich wyborach.

Pozostali kandydaci opozycji protestowali przeciwko proponowanej przez PiS formule wyborów, ale nie wzywali do bojkotu. Kandydat Lewicy Robert Biedroń wzywał nawet wyborców Koalicji Obywatelskiej, by - skoro ich kandydatka zapowiada zbojkotowanie wyborów - oddali głos na niego.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy o to czy ich zdaniem kandydaci opozycji powinni zbojkotować wybory prezydenckie, gdyby te odbywały się w maju w formie głosowania korespondencyjnego.

Na tak zadane pytanie "Tak" odpowiedziało 44,9 proc. ankietowanych.

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 29,4 proc.

Zdania w tej sprawie nie miało 25,7 proc. respondentów.

- Bojkot za słuszny uważa co druga osoba od 24 do 34 roku życia. Rzadziej niż pozostali odmowę udziału kandydatów opozycji w wyborach za słuszną uważają respondenci posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz podstawowe – mniej niż 40% z nich. Wycofanie się opozycji z wyborów za właściwe rozwiązanie uznaje blisko co druga osoba zarabiająca od 2001 do 3000 zł i ponad połowa mieszkańców największych miast - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.