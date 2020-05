Spotkanie w siedzibie PiS. Wybory 23 maja?

Z naszych rozmów wynika, że w PiS są politycy przekonani, że Sad Najwyższy nie zajmie się kwestia wyborów prezydenckich lub też nie orzeknie o ich nieważności. Rola SN była jednym z elementów porozumienia Gowin-Kaczyński.

Jednak jest też scenariusz, że cała sytuacja to tylko próba sił, która ma doprowadzić do przyjęcia takich, a nie innych zapisów w nowelizacji ustawy dotyczącej wyborów korespondencyjnych, która ma w przyszłym tygodniu trafić do Sejmu.