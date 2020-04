Ilgner: Demokracja w torbie listonosza

Polaków zamknięto w domach (co, przyznaję, jest słuszne jako jedyne rozwiązanie przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa), obowiązuje zakaz wchodzenia do lasów, parków, skwerów, plaż, kościołów. Nie wolno poza koniecznością wychodzić na ulice z zastrzeżeniem zachowania minimalnej odległości dwóch metrów. Jednocześnie widzimy jak pan premier prawie codziennie wita się ze swoimi ministrami czule ściskając im dłonie. Widzimy jak do jednego z 460 posłów na sali sejmowej podchodzą posłowie jego ugrupowania i w odległości przynależnej konfesjonałowi półszeptem odbierają dyspozycje.

Czy jest to jedynie skutek sprytu politycznego posła, który dąży do autorytarnej władzy sprawowanej przy pomocy zweryfikowanej kasty, czy też są inne przyczyny, katalizujące nasze frustracje, między innymi pandemia, która zaatakowała ludzkość zabijając tysiące ludzi. To, co dzieje się na naszych oczach poraża i zatrważa jednocześnie. Słabość i bezradność nie tylko naszego rządu, ale też rządów innych krajów. Nie odsuwając na bok dramatu największego - liczby zgonów jako skutku pandemii, w parę tygodni wirus "rzucił na kolana" pozornie tylko stabilną i " silną" gospodarkę świata (świadomie pomijam Chiny bo to osobny temat). Zatem Polska nie jest tu wyjątkiem.

Patrzę na to i myślę: co dalej? Jaki kolejny polityczny ruch wykona niekoronowany władca Polski? Myśli nachodzą mnie ponure; zmiana na stanowisku szefa Poczty Polskiej (do tej pory zastępcy ministra MON), podwyżka płac nie dla lekarzy, a dla służb mundurowych ! To daje wiele do myślenia.. Wybory korespondencyjne zostaną dzisiaj kilkoma głosami ponownie przegłosowane. Co potem ? Może stan wyjątkowy, a następnie w oparciu o nieweryfikowalne dane statystyczne dotyczące zagrożenia epidemicznego sztucznie podtrzymywany? Kto się temu sprzeciwi, gdy będziemy rządzeni wzorem Węgier nakazami i zakazami? Gdy obowiązywać będzie "ukaz" o zakazie zgromadzeń, wzmocniona cenzura i wszelkie możliwe restrykcje skierowane przeciwko niepokornym. Gdyby nie powaga chwili, ogólnoświatowa tragedia, nie tylko Polaków, napisałbym, że Polska stała się krajem pandemiczno-kabaretowym. Bowiem wzorem totalitarnych rządów, mając jedynie własny polityczny cel na względzie rządzący nami powołując się na Konstytucję od paru lat łamią jej kręgosłup, że aż trzeszczą kości. Anihilują duszę chcąc do końca zneutralizować jej podstawowy zapis a zarazem święte prawo demokracji - wolne wybory, które chcą wkleić w koperty i rozwlec po Polsce w torbach listonoszy.

Czy takie działania nie zmuszają do refleksji? Nad demokracją, którą powszechnie uważa się za najlepsze rozwiązanie "umowy społecznej" jako koncepcji kierowania państwem. Okazuje się, że nie jest ona dla wszystkich. Albo inaczej: na ile i w jakim stopniu jest niedoskonała, co historia wielokrotnie już udowodniła. A jeśli tak, to przynajmniej teraz (w czasie, gdy przymuszeni jesteśmy do odosobnienia), może warto na powrót sięgnąć po odpowiednie lektury i przypomnieć sobie jak przebiegał rozwój myśli ludzkiej modelującej systemy ustrojów państwa. Warto zastanowić się, co i jak moglibyśmy zmienić by jeden z 460 posłów nie dyktował nam jak mamy żyć i myśleć. I co w obecnej sytuacji możemy uczynić..

Mądry człowiek, któremu zadałem to pytanie odpowiedział krótko:

Trwać!

Trwać za wszelką cenę!