Jackowski: Propozycja Gowina, by zmienić konstytucję budziła wyjątkowe wątpliwości tv.rp.pl

- Propozycja pana Gowina, by zmienić konstytucję budziła wyjątkowe wątpliwości i jest praktycznie nie do przeprowadzenia w obecnej sytuacji, ponieważ procedury trwałyby około 90 dni, więc nie ma na to szans nawet, gdyby wszystkie formacje polityczne ze sobą współpracowały - ocenił Jan Maria Jackowski, senator PiS.