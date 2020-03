TVP: Ponad godzina na kampanię Dudy. 44 s. dla Biedronia

Najwięcej czasu antenowego kampanii Andrzeja Dudy poświęciła w lutym TVP Info - 47 minut i 40 sekund.

Ta sama stacja prezentowała materiały dotyczące kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przez 18 min. 5 s., a Władysława Kosiniaka-Kamysza - 9 min. 23 s.

W trzech z czterech wymienionych wyżej stacji w ogóle nie poświęcono czasu kampaniom Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej i Roberta Biedronia. Jedynie w TVP 3 znalazły się dla nich 44 sekundy.

O wyrównanie szans kandydatów w wyborach prezydenckich na antenach mediów publicznych zaapelował do KRRiT członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun. W liście do szefa Rady Krzysztofa Czabańskiego sugerował, by w związku ze stanem epidemii koronawirusa "stworzyć sztabom wyborczym kandydatów na prezydenta, możliwość swobodnego prezentowania ich programów w audycjach telewizyjnych i radiowych".