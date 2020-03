Jest petycja o przesunięcie wyborów. Sześć powodów Fotorzepa/ Robert Gardziński

Jakub Mikulski Michał Kolanko

Już ponad 130 tys. osób podpisało się pod petycją, wzywającą do przesunięcia wyborów prezydenckich, planowanych na 10 maja. Jak piszą autorzy, jest co najmniej 6 powodów, by to zrobić.