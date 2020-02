Andrzej Duda: Chcę, by w polityce było więcej spokoju

- Wiele udało się zrobić, ale zadań jest nadal bardzo dużo. Na przykład kwestie związane z ochroną środowiska, ochroną klimatu. Z przekształcaniem przemysłu. To ważne zwłaszcza u Państwa, gdzie wiele osób pracuj w związku z wydobyciem węgla i funkcjonowaniem elektrowni. Te zadania musimy zrealizować dobrze, bezpiecznie. By była praca, by wszystko działało. To ogromnie ważne zadania. Przyjeliśmy zasadę sprawiedliwej transformacji. Chcemy zachować wszystkie dobra dla wszystkich pokoleń, przyszłych. Ale tak, by była godna płaca, by Polska była silna, a nie słabła - powiedział prezydent.

Poniżej dalsza część artykułu