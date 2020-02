Fogiel: Doceniam łobuzerski czar Tuska

Były szef RE zadeklarował gotowość bojową.

Podobnie jak Adam Bielan, który skwitował tę deklarację krótkim: dziękujemy, Fogiel również jest zdania, że poparcie Donalda Tuska nie przekłada się na wyniki wyborcze.

Wicerzecznik PiS przypomniał majowe wystąpienie Tuska na Uniwersytecie Warszawskim, które zostało "przykryte" kontrowersyjną wypowiedzią Leszka Jażdżewskiego, redaktora naczelnego "Liberté!".

- Jeśli tak ma to wyglądać, to poprosimy o więcej - stwierdził Fogiel. Dodał, że Tuskowi trudno odmówić umiejętności politycznych, ale po wyborach do PE gwiazda tego polityka zaczyna gasnąć i nie ma już takiego uroku. Sam jednak, stwierdził, "docenia łobuzerski czar Tuska".

Fogiel mówił także o szefowej sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, którą decyzja prezydenta została mec. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. W mediach głośno było ostatnio o incydencie, do którego doszło w noc przed wyborami samorządowymi w maju 2018 roku. Szefowa kampanii Dudy miała ugryźć w rękę mężczyznę, który zaatakował ją podczas nocnego spaceru z psem. Mężczyzna utrzymuje, że kobieta łamiąc ciszę wyborczą roznosiła ulotki, zaś Turczynowicz-Kieryłło - że spacerowała o 2 w nocy z 15-letnim synem i z psem i została bez powodu zaatakowana.

Turczynowicz-Kieryłło zasłynęła również ostatnio wypowiedzią, w której stwierdziła, że "dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa".

Fogiel stwierdził, że Turczynowicz-Kieryłło zrobiła to w obronie własnej, ma zrobioną obdukcję, a wpisy sprawcy zamieszczane na Facebooku świadczą o nasileniu jego emocji.

Zdaniem wicerzecznika PiS sprawa została nagłośniona po to, aby wyeliminować Turczynowicz-Kieryłło z kampanii wyborczej, zaś hejt, jaki ją dotknął po powołaniu jej na stanowisko szefowej sztabu, był "koszmarny". Fogiel zapewnił, że zmiana na stanowisku szefa sztabu nie jest planowana.