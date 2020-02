Tusk deklaruje gotowość bojową. PiS reaguje

Również nowy szef Platformy, Borys Budka, w rozmowie z TVN24 potwierdził, że Tusk zaangażuje się wszędzie tam, gdzie będzie potrzebny, a jako "jeden z najważniejszych europejskich polityków" da świadectwo, że "błędna polityka" rządów PiS doprowadziła do izolacji Polski na arenie międzynarodowej. Zdaniem Budki Tusk, który od wielu lat zna kandydatkę KO w wyborach prezydenckich, przedstawi te cechy Kidawy-Błońskiej, które są Polsce najbardziej potrzebne - odpowiedzialność i przewidywalność.

"I to jest naprawdę dobre info! Wszystkie ręce na pokład!" - napisał.

Kilka dni temu w rozmowie z Wirtualną Polską Bielan apelował do Donalda Tuska, by możliwie jak najmocniej włączył się w prezydencką Kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Przypomniał, że po kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego Zjednoczona Prawica uzyskała najwyższy wynik w historii.

- Więcej Tuska w tej kampanii. Mamy z tym dobre doświadczenia - stwierdził Bielan.