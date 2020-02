Spychalski: Prezydent gotów na debatę z kontrkandydatami

- Pan prezydent nie ma żadnego problemu z tym, żeby rozmawiać o programach, żeby debatować merytorycznie. Nie tak dawno temu pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że nie będzie debatowała z innymi kontrkandydatami. Myślę, że problem co do debat z całą pewnością jest zlokalizowany gdzie indziej - powiedział w Radiu Plus rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski.

Pytany o program wyborczy Andrzeja Dudy rzecznik zadeklarował, że odbędzie się konwencja programowa.

- To kwestia dwóch-trzech tygodni, kiedy ta konwencja się odbędzie, na której pan prezydent przedstawi swój program na najbliższe wybory prezydenckie, program, który chciałby realizować przez najbliższe pięć lat - oświadczył Błażej Spychalski. Rzecznik był pytany o obietnice Andrzeja Dudy z 2015 r., które nie zostały zrealizowane, np. postulat zwiększenia kwoty wolnej od podatku. - To jest tak, że my jesteśmy gotowi do debaty na temat tych obietnic, które pan prezydent przez ostatnie pięć lat zrealizował, a zrealizował właściwie niemal wszystkie obietnice, które złożył w 2015 r. - odparł Spychalski, wspominając też o programie 500 plus na każde dziecko.

"Model prezydentury otwartej" Pytany, czy Andrzej Duda stanie przed pierwszą turą do debaty z rywalami, Spychalski odpowiedział, że prezydent "nie ma żadnego problemu z tym, żeby rozmawiać, żeby debatować o programach, żeby debatować merytorycznie". - Przypominam sobie, że nie tak dawno temu pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że nie będzie debatowała z innymi kontrkandydatami. Myślę, że problem co do debat z całą pewnością jest zlokalizowany gdzie indziej - dodał rzecznik. - Prezydent mówił o tym wielokrotnie, że jest gotowy do tego, żeby debatować, żeby rozmawiać o programach - podkreślił. - My jesteśmy oczywiście otwarci, natomiast jak słyszę niektórych kontrkandydatów, którzy twierdzą, że nie będą debatowali, to wydaje się, że nie na tym polega kampania wyborcza - oświadczył. Zdaniem Spychalskiego, Andrzej Duda wybrał "model prezydentury otwartej, prezydentury dialogu, model, w którym rozmowa jest czymś normalnym, naturalnym, a nie czymś ekstra jak to miało miejsce za czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego".