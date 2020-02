PILNE. Znamy skład sztabu wyborczego prezydenta Dudy

- Niech żyje Polska - Polska, którą mamy w sercu i Polska, którą chcemy razem budować - mówił w czasie konferencji prezydent Duda.

- Cieszę się, że w sztabie są doświadczeni politycy, którzy już niejedną kampanię prowadzili. Cieszę się też, że są nowe twarze - dodał. - Bardzo liczę, że będę miał ze strony sztabu silne wsparcie - podkreślił.

- To będą dla Polski bardzo ważne wybory. To będą też bardzo ważne wybory dla mnie - mówił prezydent.

- Na zakończenie jedna moja wielka prośba: chciałbym, żeby to była kampania kulturalna, z szacunkiem do kontrkandydata i z szacunkiem do wyborców. To jest dla mnie bardzo ważne. Proszę, żeby nie było takich sytuacji jakie miały miejsce w Pucku i takich, które niestety miały miejsce w polskim Sejmie - mówił Duda. Apelował o to, by nie było "obraźliwych gestów i słów".

- O to przede wszystkim apeluję do tych, którzy współpracują ze mną. Nie ma miejsca na brak kultury w polskiej polityce - to jest sprawa fundamentalna - dodał.

Zgodnie z wcześniejszymi, nieoficjalnymi informacjami kluczowe role w sztabie odegrają europoseł PiS Joachim Brudziński i była premier, obecnie również zasiadająca w Parlamencie Europejskim, Beata Szydło.