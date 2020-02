Znamy sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Bartosz Arłukowicz szefem kampanii

Skład sztabu chwalił lider PO. - To profesjonaliści, którzy wspólnie będą pracować na sukces wyborczy - powiedział Borys Budka.

Nie potwierdziły się poranne doniesienia mediów mówiące o tym, że z kierowania sztabem zrezygnował Bartosz Arłukowicz. Będzie on kierował kampanią Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Zadaniem Aleksandry Gajewskiej będzie przekonanie młodych wyborców. Monika Wielichowska została oddelegowana do kierowania kampanią w terenie, a Adam Szłapka odpowiada za kontakty z mediami. Dyrektorem zarządzającym zespołu został Michał Gramatyka.

- Mój zespół to świetni ludzie, którzy doprowadzą mnie do zwycięstwa. Ale moja drużyna to wszyscy Polacy, którzy chcą się zaangażować - powiedziała Kidawa-Błońska.

- Patrząc w oczy Polakom, chcę wlać w nich optymizm: przejedziemy Polskę wzdłuż i wszerz, będziemy na wsiach i w miastach. Musimy zmienić Polskę, to jest ten moment! - mówił szef sztabu.