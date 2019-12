Debata w PO: Kidawa - Błońska czy Jaśkowiak?

Na początku kandydaci powiedzieli kilka słów od siebie. Później dyskutować będą w trzech blokach tematycznych. Na koniec odpowiedzą na pytania od internautów.

- Kandyduję, bo nie zgadzam się na kolejnych Banasiów, kolejnych Misiewiczów, kolejnych Piotrowiczów - zapowiedziała Kidawa-Błońska. Mówiła też o tym, że prezydentura powinna być ponadpartyjna oraz łączyć Polaków. - Kandyduję, bo jestem kobietą - mówiła też Kidawa-Błońska. W tych trudnych czasach, przekonywała, kobieta lepiej da radę zasypywać podziały w społeczeństwie.



Jacek Jaśkowiak zaczął swoją prezentację od stwierdzenia, że atmosfera na sali jest "jak na meczu Lecha z Legią".

- Będę zawsze stał po stronie wykluczonych, po stronie słabszych, po stronie obywateli - zapowiedział natomiast Jaśkowiak. - Prawdziwy prezydent to prezydent wśród ludzi - dodał. Podkreślił, że będzie miał "wyprostowaną postawę" wobec kościoła, będzie otwarty na inność i proeuropejski w sprawach międzynarodowych.

Gdyby tak wyglądały debaty Demokratów w USA to sami wyborcy w Iowa by zorganizowali swoje.

Żadnej dynamiki, widz już zasypia. — Michał Kolanko (@michal_kolanko) December 7, 2019

Kidawa-Błońska: Polacy chcą słyszeć prawdę i gotowi są przyjąć trudne rozwiązania, jeśli tylko "im się je wytłumaczy". Podkreśla wagę bezpośredniej komunikacji i dialogu z wyborcami.

Jaśkowiak: jestem człowiekiem dialogu. "Pokazaliśmy to w Poznaniu, ze można dochodzić do kompromisów". Przypomniał swoje rozmowy ze środowiskiem kibiców oraz negocjacje z kościołem. - Może jest mi łatwiej, bo pochodzę z rodziny robotniczej. Mówię to samo w Warszawie, co w Świebodzinie - powiedział Jaśkowiak.

Kidawa-Błońska i Jaśkowiak zapowiadają rozliczenie tych, którzy niszczą praworządność.

- Trzeba jednak oddzielić tych, którzy głosują na PiS, od tych którzy łamią konstytucję - podkreśliła Kidawa-Błońska. Jaśkowiak zapowiada natomiast postawienie Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu za łamanie konstytucji.

Jedyne co ta debata pokazuje to jak bardzo PO jest nieprzygotowana na wybory prezydenckie. — Michał Kolanko (@michal_kolanko) December 7, 2019

Pytanie od internautki: "Co z klimatem? Energia atomowa czy odnawialne źródła energii?"

Kidawa-Błońska: energia odnawialna jest podstawą, mamy w Polsce ogromne zapóźnienia. - Do 2035 roku musimy korzystać z czystych źródeł energii - zapowiedziała. - Atom jest rozwiązaniem bardzo drogim - dodała. Osobiście woli "czyste" odnawialne źródła energii, ale jest otwarta na dyskusję o atomie. - Nie ma powodu, żeby sprowadzać węgiel zza granicy - podkreśliła.

Jaśkowiak: problem z energią jądrową jest przede wszystkim problemem ze społeczną akceptacją budowy reaktorów w określonych miejscowościach. Dodaje, że z węgla nie zrezygnujemy w ciągu 10 lat. - Redukujmy to, co wiąże się z emisją. Patrzmy na to wszystko przez pryzmat ubóstwa energetycznego. Bywam na wsiach, więc rozumiem ludzi, których nie stać na wymianę pieca - dodał.

Emerytury:

Kidawa-Błońska: należy zachęcać Polaków do dłuższej pracy. - W tej chwili nie wyobrażam sobie podnoszenia wieku przejścia na emeryturę - mówi.

Jaśkowiak: Dla mnie przede wszystkim ważna jest godna emerytura. Przekonuje, że kwestię wieku emerytalnego należy zróżnicować w stosunku do różnych zawodów. - Pracowałem fizycznie, więc wiem jak to jest - mówi i dodaje, że nie chciał by być na emeryturze za 10 lat.

500plus:

Rozmowy o polityce społecznej powinny trwać, bo nasze społeczeństwo się zmienia - mówi Kidawa-Błońska. Przekonuje, że pomoc społeczna powinna wyciągać ludzi z trudności życiowych, a nie konserwować ich położenie.

Jaśkowiak zapowiada, że trzeba sprawdzić czy 500plus sprzyja większej dzietności oraz nie wypłacać świadczenia "milionerom".

Liberalizacja prawa aborcyjnego:

Kidawa-Błońska: przede wszystkim trzeba respektować istniejące prawo.

Jaśkowiak: jeżeli będzie na to przyzwolenie społeczne prawo można by nieznacznie zliberalizować na wzór niemiecki, tak by kobieta miała większy wpływ na decyzję o urodzeniu dziecka.

