Komentarze po decyzji Donalda Tuska. "Rozstanie z polską polityką"

Zaskoczony decyzją szefa Rady Europejskiej nie jest Jarosław Gowin. - O ile przez ostatnie cztery lata mówiłem, że Donald Tusk na pewno wróci do polskiej polityki, to w ostatnich tygodniach po jego wypowiedzi na temat tego, jaki typ polityka powinien reprezentować opozycję, wiedziałem wyraźnie, że Donald Tusk powiedział "pas" - powiedział w rozmowie z Onetem.

"No i konkret. Teraz już oczywiste chyba dla wszystkich że „samo się nie wygra”. Więc do pracy, rodaczki i rodacy :) A ja bardzo lubię hasło „Te wybory wygrają kobiety”" - skomentowała Barbara Nowacka, szefowa Inicjatywa Polska.

- Jest to prawdopodobnie definitywne rozstanie się Donalda Tuska z polską polityką - uważa wicepremier.

"Donald Tusk nie będzie kandydował na urząd prezydenta RP. Andrzej Duda ma drugą kadencję na wyciągnięcie ręki" - napisał Leszek Miller.

- Czekałaby go ciężka, kilkumiesięczna kampania. To jest polityk, który jest już w Polsce spełniony, był dwukrotnie premierem. Jest spełniony też na arenie europejskiej. To tak, jakby Robert Lewandowski po zakończeniu kariery europejskiej wrócił do Lecha Poznań - powiedział w Polsat News były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński.

"Jeśli ktoś myśli, ze PDT całkowicie rezygnuje z aktywności w polskim życiu politycznym i polityce w Polsce to się myli" - napisał ks. Kazimierz Sowa.

- Donald Tusk pierwszy raz przyznał, że rządy Platformy Obywatelskiej mogą być negatywnym bagażem. Ten negatywny bagaż też będzie dotyczył Władysława Kosiniaka-Kamysza - powiedział w TVP Info Jan Kanthak.

– Tusk ma jedną straszliwą dla polityka wadę. Nie jest odważny. On nie podejmie ryzyka porażki z prezydentem Dudą. Ma cały czas traumę po porażce w wyborach prezydenckich z śp. profesorem Lechem Kaczyńskim - powiedział w Telewizji Republika Ryszard Czarnecki.

"Bardzo żałuję, że Donald Tusk nie będzie startował w wyborach prezydenckich. Uważam, że miał szansę wygrać. Ciekawa jestem, czy ta decyzja zabetonuje, czy zdekomponuje scenę polityczną" - oceniła Barbara Zdrojewska.

"Decyzja Donalda Tuska do przewidzenia. Człowiek, który tyle osiągnął w polityce nie może sobie pozwolić na przegraną Z PAD ma szansę wygrać w II turze jedynie kandydat bezpartyjny, który będzie do zaakceptowania przez wyborców Platformy, PSL i Lewicy" - uważa Tadeusz Truskolaski.

"Miejsce Donalda Tuska nie jest w Pałacu Prezydenckim, ale przed Trybunałem Stanu. Dobrze, że jest świadomy swojego "negatywnego" bagażu. Mam jednak nadzieję, że zostanie jeszcze uświadomiony, iż ten "bagaż" jest zdecydowanie większy i gorszy, niż publicznie twierdzi!" - napisał Adam Andruszkiewicz.

"Tusk przestraszył się porażki. Wie, że Polacy go nie chcą. Po prostu" - napisał Dominik Tarczyński.