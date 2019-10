Polityk PiS: Pytanie czy nasi wyborcy pójdą na wybory

Jeśli jest jedno słowo, które definiuje jesienną kampanię do Sejmu, to będzie nim bez wątpienia mobilizacja. Odmieniana przez wszystkie przypadki, będąca tematem większości kuluarowych rozmów i debat w trakcie posiedzenia sztabów. Walka o nią trwa do końca. I mimo że ogólnie była to jedna ze spokojniejszych kampanii parlamentarnych, to i tak na ostatniej prostej pojawiły się emocje. – Widzimy mobilizację elektoratu, nie tylko PiS – twierdzi nasz rozmówca z PiS. I podkreśla, że na Nowogrodzkiej jest przekonanie o wypełnieniu większości strategicznych celów kampanii wyborczej. Co nie znaczy, że PiS jest całkowicie przekonany o tym, że po 13 października będzie ponownie tworzyć samodzielny rząd. – Pytanie cały czas jest takie same, czy nasi wyborcy pójdą na wybory – powtarza jeden z naszych rozmówców z Klubu PiS.

