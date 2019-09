Koalicja chce być silniejsza razem

– To najważniejsze wybory od 1989 r. Ruszamy dzisiaj busem, uruchamiamy infolinię i zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do tego, żeby się do nas zgłaszać – mówił w poniedziałek rano Krzysztof Brejza, szef sztabu KO. Potem uzupełniał, że po pierwszych trzech godzinach akcji zgłoszeń na infolinię było „kilkaset". Projekt ma sprawić, że materiałów wyborczych Koalicji będzie dużo więcej niż do tej pory. A to z kolei ma spowodować co najmniej równowagę w tej sferze z PiS. Do tej pory dziennikarze obserwowali, że w „terenie" przewagę na tym polu ma partia rządząca – czasami bardzo zdecydowaną.

