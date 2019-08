Były senator PiS chce walczyć z "tęczowymi dewiantami"

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział, że dołoży starań, by obraźliwe plakaty Bonkowskiego przestały zaśmiecać przestrzeń publiczną.

- Taki niespecjalnie rozgarnięty, za to jak trzeba to bezkompromisowo "przyp...oli". Że bez sensu to już była kwestia wtórna, ważne że wiedział komu – zauważa Ośrodek.