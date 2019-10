Kampanijne wyciskacze łez

Na ostatniej prostej, dosłownie na kilkadziesiąt godzin przed ciszą wyborczą, kampanię do Sejmu mocno ożywiła informacja, że Robert Biedroń pomógł uratować dwie osoby z płonącego samochodu w okolicach miejscowości Tabor, na drodze DK50. Taki wpis i zdjęcie lidera Wiosny pojawiły się pierwotnie na profilu lokalnej OSP. I chociaż później pojawiło się kilka wersji zdarzenia, mocno zmieniających rolę Biedronia, to historia i tak obiegła media społecznościowe oraz największe portale internetowe. Nawet mimo tego, że policja stwierdziła w ciągu dnia, że to młoda kobieta ratowała pasażerów auta, to sytuacje, w których politycy pokazują empatię czy szlachetne zachowanie, zawsze przyciągają uwagę. Tak było w 2011 roku, gdy Donald Tusk w trakcie jednego ze spotkań wyborczych na trasie Tuskobusa otarł łzę płaczącej kobiecie – wszystko transmitowane na żywo przez stacje informacyjne.

Emocje są też wywoływane przez debaty. We wspomnianym 2007 roku przyniosło je starcie Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim i sukces Tuska, który otworzył Platformie szanse na zwycięstwo. W obecnej kampanii nie doszło do starcia między liderami. Nic nie wskazuje na to, by w ostatnich kilkudziesięciu godzinach politycznego meczu o parlament na debatę zdecydowali się Jarosław Kaczyński lub premier Mateusz Morawiecki. PiS już wiele tygodni temu zdecydowało, że polityczne koszty potencjalnego słabszego występu w debacie byłyby znacznie większe dla przebiegu kampanii niż konieczność tłumaczenia, dlaczego do takich debat nie dojdzie. We wtorkowej debacie TVN24 – jedynymi lideremi partyjnymi będą Adrian Zandberg i Władysław Kosiniak-Kamysz.