Schetyna: Polki i Polacy, Kaczyński idzie po wasze pieniądze

Polityk PO ostrzegał, że plany PiS spowodują, iż najbardziej zagrożone - utratą pracy lub zamrożeniem pensji - będą osoby średnio zarabiające, bo pracodawcy, zmuszeni do podniesienia najniższych wynagrodzeń, będą szukać na nich oszczędności.

Lider PO zapowiedział, że po dojściu do władzy KO zrealizuje swój plan "niższych podatków i pensji o kilkaset złotych wyższych na rękę" oraz obniżenie składek ZUS dla małych firm. Składki miałyby być liczone od minimalnej pensji.

. @SchetynadlaPO : Dla nas człowiek pracy jest najważniejszy. To dzięki niemu państwo może się rozwijać i pomagać tym, którzy sami nie mogą o siebie zadbać. To praca jest podstawą tego, że możemy istnieć jako naród i państwo. #KoalicjaObywatelska #SilniRazem

Schetyna mówił też, że dla obecnej władzy wrogiem jest każdy wolny człowiek.

- Politycy powinni ludziom pracującym nisko się ukłonić. Być im wdzięczni za to co robią. Dbać, ułatwiać życie, organizować ich otoczenie, żeby było przyjazne, żeby czuli się bezpiecznie. I przede wszystkim szanować ich pieniądze - mówił lider PO.

Bezczelność władzy trzeba przerwać, to rozpasanie trzeba ukrócić! Władza musi się rozliczać co do złotówki z tego, co zabiera ludziom. I rozliczy się, jeżeli tylko wszyscy spotkamy się przy urnach 13 października. I to dzisiaj gwarantujemy! - @SchetynadlaPO #KoalicjaObywatelska pic.twitter.com/CeW7ojjo2s