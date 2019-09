Jarosław Kaczyński: Musimy naprawić polskie państwo

- 13 października wybory i bardzo ważna dla Polski decyzja. Wielu, i sądzę słusznie mówi, że najważniejsza od 1989 r. - powiedział otwierając wystąpienie Jarosław Kaczyński. Dodał, że wybory to czas egzaminu, w którym wyborcy mają prawo zapytać polityków, co zrealizowali ze swych zapowiedzi. Prezes PiS zaznaczył, że jeśli demokratyczny mechanizm wyborów ma być "czymś sensownym, a nie pustą procedurą, nie manipulacją", to rządzący muszą wykonywać swe obietnice i muszą być wiarygodni. - Powtarzam, wiarygodność jest fundamentem demokracji - powiedział były premier. - Sądzę, że mam prawo powiedzieć, że tak, wykonaliśmy, jesteśmy wiarygodni - stwierdził.

Zdaniem Kaczyńskiego, świadczyć o tym mogą realizacje zapowiedzi w dziedzinie polityki społecznej skierowanej "ku rodzinie, ku seniorom, ku niepełnosprawnym". - Wszystko, co zostało zapowiedziane, a nawet znacznie więcej, zostało zrobione, i to jeszcze przed wyborami - powiedział polityk. Dodał, że pod rządami PiS trwa rozwój Polski mimo spowolnienia "w innych krajach wokół nas". Kaczyński mówił, że mimo "drogiej polityki społecznej" rząd PiS naprawił finanse publiczne. - Dziś polskie zadłużenie liczone jako procent PKB jest mniejsze niż na początku kadencji - wskazał. Przypomniał, że w parlamencie został złożony zrównoważony projekt budżetu. - Krótko mówiąc, i tu dotrzymaliśmy słowa - powiedział.

- Ale zadbaliśmy także o bezpieczeństwo w wymiarze gospodarczym, a przede wszystkim energetycznym. Doprowadziliśmy do tego, że nasza zależność od dostaw węglowodorów ze wschodu bardzo spadła, a za chwilę w ogóle już jej nie będzie. Będziemy mogli sobie dawać radę nawet wtedy, kiedy tych dostaw w ogóle by nie było - mówił prezes PiS zastrzegając, że nie oznacza to, że rząd chce z nich rezygnować. - One się mogą nam opłacać. Ale to już nie będzie na tej zasadzie, którą znam z własnego doświadczenia jako premier, że w trakcie bardzo mroźnej zimy nam się nagle mówi, że albo wysoka cena, albo wyłączenie gazu, bo tak to było. Dzisiaj już tak nie będzie i to jest też podniesienie naszego poziomu bezpieczeństwa, a także ochrona naszych interesów gospodarczych - zadeklarował.

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa prezes PiS mówił, że obecna władza wzmocniła polskie siły zbrojne, a przede wszystkim umocniła sojusze. - Wprowadziliśmy wojska Paktu Północnoatlantyckiego na nasze ziemie, w tym wojska amerykańskie. To jest naprawdę jakościowa zmiana - podkreślił. Według Kaczyńskiego, Polska stała się "naprawdę równoprawnym członkiem Sojuszu, a nie członkiem drugiej kategorii".

- Czy to oznacza, że ta droga, którą podjęliśmy już zbliża się do końca? Chciałby, tak powiedzieć, ale nie. Ta droga, która jest przed nami, jest jeszcze długa. Bo przecież Polakom należy się to, by żyli tak, jak ci ludzie, którzy żyją na zachód od naszych granic, choćby w Niemczech. To jest nasz cel i to jest cel osiągalny - przekonywał zebranych Kaczyński. Wspomniał, że według prognoz "profesorów z SGH" za 14 lat poziom życia w Polsce będzie równy przeciętnej w UE (dziś 71 proc.), a za 21 lat będzie taki, jak w Niemczech. - Nigdy tak nie było. Jeżeli nam się to uda, to będzie to pierwszy raz w historii Polski - podkreślił.

Kaczyński mówił, że nowym celem "dobrej zmiany" jest "polska wersja państwa dobrobytu". Dodał, że nasze społeczeństwo ma prawo do życia w dobrobycie oraz tego, by ten dobrobyt był sprawiedliwie dzielony, "oczywiście w ramach rozsądku, uwzględniając różnice między ludźmi". Prezes PiS mówił, że realizacja tego celu wymaga "bardzo wielu przedsięwzięć", w tym prawdziwej naprawy państwa.

"Nie możemy pozwolić, by ta ideologia opanowała Polskę"

Lider Prawa i Sprawiedliwości poruszył także temat polskiej rodziny. Według niego, dziś "w ramach pewnej akcji socjotechnicznej prowadzonej w całym kraju" ta rodzina jest kwestionowana.

- Kwestionowane są zarówno te elementy, które dotyczą samej rodziny, twierdzi się, że jest ona instytucją opresji, w szczególności wobec kobiet i dzieci. Kwestionowany nawet jest naturalny i oczywiście z punktu widzenia biologicznego rozpoznawalny już na poziomie komórek podział między dwiema płciami, to znaczy między kobietami a mężczyznami - mówił. - Nie możemy pozwolić na to, by ta specyficznego rodzaju ideologia opanowała także Polskę, chociaż próbuje - dodał.

- Musimy obronić polską rodzinę przed biedą, przed niedostatkiem, przed niemożliwością uzyskiwania równych szans, także dla dzieci, ale musimy ją obronić także przed tą groźną ideologiczną ofensywą, ofensywą, którą podejmują także nasi polityczni przeciwnicy; jedni wprost, drudzy na zasadzie "raz tak, raz tak, raz jestem 'za', raz jestem 'przeciw'", a trzeci przebrali się w owczą skórę, chociaż jeszcze niedawno ich zęby kłapały podczas różnego rodzaju spotkań i maszerowali pod tym sztandarem tęczowym - powiedział Jarosław Kaczyński. - Nie pozwolimy na to. Nie pozwolimy, by nas oszukiwano, by oszukiwano naród polski. Niech każdy wyraźnie powie, czego chce. My chcemy tradycji, podtrzymania tego, co jest fundamentem i tej polskiej budowli, ale i całej budowli tej cywilizacji, która okazała się najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich cywilizacji świata i jednocześnie okazała się cywilizacją, która stworzyła rozwój, nowoczesność, nowoczesną technikę, nowoczesną medycynę, przedłużyła życie - mówił. - Ta cywilizacja musi być broniona. Ta cywilizacja była i musi być dalej oparta o rodzinę - dodał. - Jest naszym wielkim zadaniem, żeby to obronić, nawet jeżeli wokół nas to już nie jest bronione - podkreślił.

- Czasem jest tak, że jeden kraj potrafi obronić to, czego inne obronić nie potrafią - powiedział Kaczyński, wymieniając przykłady ("dotyczące innych spraw") opanowanej przez Maurów Hiszpanii oraz Bałkanów, "gdzie Czarnogóra się obroniła". - I tak musi być także jeśli chodzi o Polskę, nawet gdyby w każdym innym kraju ta kultura, którą kwestionujemy zwyciężyła. W Polsce ona zwyciężyć nie może - stwierdził prezes PiS.

Zaznaczył, że wolność to także tolerancja. - Chcemy pozostać państwem, narodem tolerancyjnym i jesteśmy nim - deklarował. Odnosząc się do marszów równości mówił, że są one ochraniane przez policję. - Mimo, że w trakcie tych demonstracji mają miejsce wydarzenia, których naprawdę nie można zaakceptować, które obrażają katolików, a więc większość Polaków, które niekiedy mają wulgarny, obsceniczny charakter - powiedział Kaczyński. - Jesteśmy i pozostaniemy tolerancyjni, ale tolerancja - "tak", afirmacja - "nie" - dodał.