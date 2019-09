Janusz Korwin-Mikke obiecuje pensje wyższe o tysiąc złotych

"Musimy to zmienić natychmiast, a nie za kilka czy kilkanaście lat" - podkreślił polityk dodając, że jest to możliwe. Korwin-Mikke przypomniał ostatnie deklaracje premiera Mateusza Morawieckiego, zgodnie z którymi w przyszłym roku pensja minimalna ma w Polsce wzrosnąć do 2600 zł brutto, czyli 1877 zł netto. "Konfederacja ma znacznie lepszą propozycję! Dzięki naszej reformie do waszych kieszeni trafi ponad 3000 zł, czyli ponad tysiąc złotych więcej!" - napisał Korwin-Mikke.